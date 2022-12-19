Житель Алтайского края вложил 1,5 млн рублей в надежде заработать на бирже криптовалюты

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летний житель Алтайского края вложил 1,5 млн рублей, желая заработать на бирже криптовалюты. О заманчивом предложении ему сообщил неизвестный по телефону, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Ему позвонил неизвестный с заманчивыми предложениями по инвестированию на бирже криптовалюты. Отличные, как ему казались, условия и большие деньги за короткий срок приглянулись мужчине, и он прошел регистрацию, - рассказали в пресс-службе МВД.

После с мужчиной связался якобы менеджер и разложил по пунктам основные принципы работы на бирже. Схема была простой: чтобы получать доход, нужно вносить на счет через свой личный кабинет деньги и рассчитываться ими за валюту.

Потерпевший сначала вложил туда свои накопления, а затем и кредитные деньги. Однако, когда он решил вывести средства, ему это не удалось. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.