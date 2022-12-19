Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской фирмы 300 тысяч рублей за шрифт на яйцах

Решение о выплате компенсации принял Арбитражный суд Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева отсудила у барнаульской компании «АС-Агро» 300 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Решение о том, что барнаульская фирма должна выплатить компенсацию московской компании, принял Арбитражный суд Алтайского края. Изначально студия Артемия Лебедева просила взыскать гораздо больше – 1 млн рублей. Таким образом, суд удовлетворил требование столичных дизайнеров частично.

По данным «Газета.ru», поводом для судебных разбирательств стал дизайн упаковки яиц «Павловское», в котором студия Лебедева заметила сходство со шрифтом своего авторства.