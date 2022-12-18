В Барнауле мужчина пришел в гости здоровым, а уехал на «скорой»

Обвиняемый пытался запутать следствие, но у него не получилось Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале этого года 41-летний мужчина пришел в гости к 52-летнему барнаульцу и его семье, а уехал уже на «скорой». Между ними произошла драка.

Мужчины устроили застолье, и во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт из-за незначительного повода.

– Хозяин с силой умышленно нанес гостю руками, ногами и находившейся в помещении металлической трубой удары в область живота и головы. 41-летний потерпевший с полученными травмами был госпитализирован, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Избитый мужчина скончался спустя несколько дней. В это время его обидчик всячески пытался ввести следствие в заблуждение, чтобы понести наказание за менее тяжкое преступление. Тем не менее, ему не удалось запутать ни правоохранительные органы, ни суд. Ему назначили 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.