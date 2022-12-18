Рубцовчане жалуются на огромные колеи на дорогах

Колея в Рубцовске. Скриншот видео со страницы vk.com/incident_rubtsovsk

Автомобилисты Рубцовска обратились к дорожникам уже не с мольбой, а с требованием почистить проезжую часть.

– Когда будут приведены в порядок городские улицы? Когда будет «срезана» колея по основным дорогам? Сколько ещё должно произойти ДТП, чтобы все было приведено в соответствии с нормативами? – возмущаются они на страницах сообщества «Инцидент Рубцовск».

По их словам, отвратительная дорожная обстановка складывается на улице Зорге, Заводской, Полевой и других. Практически весь город в колее. То и дело случаются опасные ситуации.