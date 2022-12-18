Из Барнаула начнут летать самолеты в Тюмень

Самолеты начнут летать с 5 января Фото: Анна СЕМИНА

С 5 января из Барнаула в Тюмень запустят прямые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

– Авиакомпания Ютэйр открыла продажу билетов по новым направлениям из Тюмени в Новокузнецк и Барнаул, - говорится в релизе.

В краевую столицу самолеты будут летать два раза в неделю: в понедельник и четверг. Вылет из Тюмени в 16.05 по местному времени, обратно из Барнаула в 21.45.

Стоимость билетов в одну сторону составляет от шести тысяч рублей.