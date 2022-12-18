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НовостиЭкономика18 декабря 2022 10:00

В Алтайском крае снизились цены на гречку, сахар и пшеничную муку

Это произошла за счет выпуска на рынок местной продукции
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Гречневая крупа тоже подешевела

Гречневая крупа тоже подешевела

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае отмечается тенденция к снижению цен на ряд продуктов, в том числе на любимую всему гречку, сахар, пшеничную муку и ряд других.

– Из 24 социально значимых продуктов питания в регионе наблюдается снижение цен на десять товаров. Наибольшее снижение цен относительно октября зафиксировано на крупу гречневую (на 10%), сахар (на 7,7%), муку пшеничную (на 5%), масло подсолнечное (на 4,9%) и яблоки (на 3,4%), - сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

По оценкам экспертом, снижение произошло из-за насыщения рынка продуктами местного производства. Кроме того, положительный эффект произошел за счет продуктовых ярмарок выходного дня. В этом году их было значительно больше, чем в 2021-м.