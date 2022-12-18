Губернатор Алтайского края встретился с послом КНР в России

Встреча Виктора Томенко и Чжан Ханьхуэй. Фото: Валерий Нестеров

В московском Международном торгово-выставочном комплексе «Гринвуд» состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко и посла КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Между регионами уже давно сохраняются торгово-экономические отношения. Они ведут активный обмен сельхозтехникой, машинами, оборудованием, а также сельхозпродукцией. По итогам 2021 года товарооборот превысил 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

– Регион нацелен на установление новых контактов с партнерами из КНР. Более тесное знакомство китайских предпринимателей с Алтайским краем позволит иметь целостное представление об инвестиционном, экспортном, туристическом, транспортно-логистическом потенциале нашего региона, об уровне готовности его инфраструктуры для реализации наших совместных проектов с Китаем, - подчеркнул Виктор Томенко.