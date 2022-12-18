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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:30

В Алтайском крае открыли две ледовые переправы

Всего этой зимой будут работать семь
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ледовые переправы начали работать на двух участках реки Обь

Ледовые переправы начали работать на двух участках реки Обь

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае на текущей неделе открыли две ледовые переправы через Обь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Они соединили села Шелаболиха – Иня и Быстрый Исток – Акутиха.

- Помимо открывшихся двух переправ, в крае уже действуют три ледовые трассы, - добавляют в региональном главке МЧС.

Трассы открыты в Камне-на-Оби, между селами Вяткино и Клепиково, а также Усть-Чарышская Пристань – Чеканиха в Усть-Пристанском районе.

Этой зимой в Алтайском крае планируют открыть семь ледовых переправ. Там, где еще нет специальных знаков, категорически запрещен выезд на лед.