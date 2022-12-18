В Алтайском крае открыли две ледовые переправы

Ледовые переправы начали работать на двух участках реки Обь
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае на текущей неделе открыли две ледовые переправы через Обь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Они соединили села Шелаболиха – Иня и Быстрый Исток – Акутиха.
- Помимо открывшихся двух переправ, в крае уже действуют три ледовые трассы, - добавляют в региональном главке МЧС.
Трассы открыты в Камне-на-Оби, между селами Вяткино и Клепиково, а также Усть-Чарышская Пристань – Чеканиха в Усть-Пристанском районе.
Этой зимой в Алтайском крае планируют открыть семь ледовых переправ. Там, где еще нет специальных знаков, категорически запрещен выезд на лед.