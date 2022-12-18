Барнаульцы жалуются на ночной грохот из-за прокладки труб

Техника, которая мешает спать барнаульцам. Скриншот видео со страницы "Чёрное и Белое Барнаул"

Жители дома на улице Микронной в Барнауле жалуются на работы коммунальщиков, которые до двух часов ночи укладывают трубы.

– У нас уже две недели рабочие протягивают трубы в новостройки от Антона Петрова по Микронной на Советскую Армию. Первую неделю они работы проводили, как положено до 23.00,а последнюю неделю это просто ужас: приезжают работать в 11.00 утра не раньше, и работают до 02.00, техника гремит, не выключается, - рассказывает жительница ближайшего к месту работ дома в сообществе «Черное и Белое Барнаул».

Кроме того заснуть мешают проблесковые маячки на технике. Также дискомфорт доставляет вибрация.

– Мы понимаем, что это работа и ее нужно сделать. Ну почему нельзя приезжать работать в 8.00 и до 23.00, а не ночью, мы тоже люди и хотим ночью отдыхать, у нас тоже есть работа, а мы идем на работу, дети в школу как сонные мухи, потому что спим по 3-4 часа, - возмущается женщина.

По ее словам, уже были заявления в полицию, но там разбираться с рабочими не стали. Было обращение в полицию, и теперь жители дома ждут ответа.