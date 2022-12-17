У части барнаульцев отключили воду из-за коммунальной аварии

Работы продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

17 декабря в Барнауле произошла коммунальная авария на улице Эмилии Алексеевой, 94. Часть горожан остались без воды, сообщает мэрия.

Специалисты уже провели чистку колодца, заменили задвижку. Они продолжают работать на месте ЧП.

- Проведение работ осложняется стесненными условиями - поврежденный участок водопровода расположен под производственным помещением, - пояснили в горадминистрации.

Холодную воды отключили в домах по следующим адресам. Эмилии Алексеевой, 84, 84/2, 84а, 86, 88, 90, 94, 100б, 111-123, ул. Панкратова, 5-65а, 2-68, ул. Совхозная, 5-21, 10, 10а.