Стало известно, на сколько подорожает плата за детские сады в Камне-на-Оби

В детском саду Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в селах Каменского района плата за детские сады составит 1900 рублей, а в городе - 2300 рублей. Об этом пишут «Каменские известия».

При этом муниципалитет из местного бюджета дополнительно к родительской плате станет добавлять 200 рублей на каждого ребенка, а это более 1700 детей.

В настоящее время максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в Камне-на-Оби составляет 1750 рублей.

Ранее мы писали о том, с Нового года в Алтайском крае вырастет плата за детский сад. Максимально увеличится на 35% - до 2700 рублей в месяц.