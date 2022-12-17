Четыре школы и девять детсадов закрыли на Алтае из-за роста заболеваемости ОРВИ

Также приостановили учебу в сотнях классов
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае закрыли четыре школы и девять детских садов, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Из-за отсутствия в классах более 20% детей с заболеваниями ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в четырех школах, которые находятся в Ельцовском, Каменском и Целинном районах). Также закрыли девять детсадов, расположенных в Барнауле, Бийском, Ельцовском, Локтевском, Усть-Пристанском, Целинном районах.
Частично приостановили учебу в 837 классах в 167 школах. Также не работают 415 групп в 182 детских садах.
Жителей региона призывают использовать маски в местах массового скопления людей.