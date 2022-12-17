Губернатор Томенко поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили военнослужащих и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

- РВСН выполняют ключевую задачу в обеспечении безопасности России. Этот вид войск - гарант сохранения стратегического баланса сил на международной арене, основа обороноспособности нашей страны, - говорится в поздравлении.

В Алтайском крае находится 35-я ракетная Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия. Военнослужащие осваивают уникальные стратегические ракетные комплексы.

Томенко и Романенко пожелали военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.