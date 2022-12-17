Бийчанин помог полицейским раскрыть несколько краж

Молодого человека наградили Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

19-летний житель Бийска Павел Куксин помог полицейским раскрыть серию краж. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Утром парня разбудил звонок отца. Мужчина рассказал, что кто-то сидит в его автомобиле ВАЗ-2107. Бийчанин выбежал на улицу и увидел, как неизвестный светит фонариком на приборную панель. Молодой человек спросил у незнакомца, что он делает, а тот заявил, что его якобы попросили прогреть транспортное средство. Владелец машины позвонил в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и установили его личность. Им оказался 38-летний многократно судимый житель Бийска. Выяснилось, что он причастен еще как минимум к восьми преступлениям. Среди них кражи автомагнитол, аккумуляторов, колонок и попытки угона.

Молодому человеку, который помог полицейским, вручили благодарственное письмо. В полиции высоко оценили поступок молодого человека и пригласили на службу в органы внутренних дел.