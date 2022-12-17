Перевозчиков потребовали усилить контроль за вечерней работой автобусов в Барнауле

Совещание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульских перевозчиков потребовали усилить контроль за вечерними рейсами общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия.

В краевой столице прошло совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий, на маршрутах которых выявили грубые нарушения по исполнению графика работы автобусов по вечерам.

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин отметил, что ситуация с общественным транспортом остается неудовлетворительной, на многих маршрутах автобусы плохо ходят в вечернее время.

Перевозчикам поручили следить за соблюдением графика. Вопрос работы общественного транспорта находится на особом контроле.

Напомним, с 1 января 2023 года в Барнауле увеличится стоимость проезда.