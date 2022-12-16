Барнаулец пытался поджечь охранника за то, что тот его выгнал из кафе

На данный момент расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летнему жителю Барнаула предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным СК, он пытался поджечь охранника.

Инцидент произошел ночь 3 декабря в одном из развлекательных заведений краевой столицы. Произошел конфликт между обвиняемым и администрацией заведения. Мужчину из-за агрессивного поведения выгнали из кафе.

- Будучи недовольным данным обстоятельством, злоумышленник приобрел на ближайшей автозаправочной станции канистру с бензином и, вернувшись назад, разлил горючую жидкость на охранника и на пол помещения, после чего предпринял попытки поджечь, - рассказали в СК.

Однако совершить задуманное ему не удалось. Мужчину остановили и вновь вывели из заведения.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.