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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 12:01

Барнаулец пытался поджечь охранника за то, что тот его выгнал из кафе

Он купил канистру с бензином и разлил его на охранника
Вера Березовская
На данный момент расследование уголовного дела продолжается

На данный момент расследование уголовного дела продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летнему жителю Барнаула предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным СК, он пытался поджечь охранника.

Инцидент произошел ночь 3 декабря в одном из развлекательных заведений краевой столицы. Произошел конфликт между обвиняемым и администрацией заведения. Мужчину из-за агрессивного поведения выгнали из кафе.

- Будучи недовольным данным обстоятельством, злоумышленник приобрел на ближайшей автозаправочной станции канистру с бензином и, вернувшись назад, разлил горючую жидкость на охранника и на пол помещения, после чего предпринял попытки поджечь, - рассказали в СК.

Однако совершить задуманное ему не удалось. Мужчину остановили и вновь вывели из заведения.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.