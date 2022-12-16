В Бийске человек внезапно умер на улице

Медики констатировали смерть мужчины Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 16 декабря в Бийске внезапно на тротуаре умер мужчина. Его пытались спасти прохожие, но безуспешно. Об инциденте сообщает «Бийск 22».

– Проезжавший мимо мужчина в военной форме пытался его спасти, делал искусственное дыхание. Скорая очень долго ехала, - рассказали очевидцы.

По информации паблика, медики скорой неторопливо вышли из машины и сначала начали спрашивать людей, жив или нет лежачий. А после опроса лишь проверили документы.

При этом в пресс-службе бийской скорой помощи подчеркнули, что медики оказались на месте вызова через 18 минут после звонка. А реанимационных мероприятий не проводили, потому что констатировали смерть человека.