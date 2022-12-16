Алтайский чиновник может отделаться «административкой» за незаконную охоту

Дело в рамках УК РФ было возбуждено по статье о незаконном обороте оружия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция направила материалы для привлечения начальника отдела ГОЧС, бронирования и мобилизационной работы администрации Смоленского района Сергея Евсеенкова к административной ответственности за незаконную охоту. Об этом сообщает «Банкфакс».

13 ноября текущего года полицейские и егеря обнаружили факт незаконного отстрела косули неподалеку от села Лютаево Солонешенского района. Они остановили машину, в котором лежала разделанная туша животного. При этом ни у водителя, ни у пассажира не было разрешения на охоту. Егеря отправились в Лютаево, на заимку к мужчине. Там они обнаружили схрон в земле, в котором лежало нарезное огнестрельное оружие.

В тот день за рулем авто находился Сергей Евсеенков. Он сам подтвердил эту информацию журналиста, но настаивал, что не имеет отношения к охоте. Якобы его попросили помочь одному человеку с перевозом вещей с летней стоянки домой. Евсиеенков утверждает, что о мясе косули в мешке у пассажира ему не было ничего известно.

– Тем не менее, как следует из ответа краевого ГУ МВД, именно в отношении водителя, то есть Сергея Евсеенкова, собрали материалы и направили по компетенции для привлечения его к административной ответственности, - пишет БФ.

При этом краевое управление охотничьего хозяйства обращалось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по данному факту незаконной охоты. Однако дело в рамках УК РФ было возбуждено по статье о незаконном обороте оружия.