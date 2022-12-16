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НовостиНедвижимость16 декабря 2022 8:36

В Барнауле готовят под застройку жилыми домами участок возле СИЗО

Инициатором проекта стала компания «Строительная инициатива»
Вера Березовская
На данный момент на этой территории стоит недостроенная жилая семиэтажка и частные дома.

На данный момент на этой территории стоит недостроенная жилая семиэтажка и частные дома.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят под застройку многоквартирными высотками участок в проезде Канатном, 46. Уже подготовлен проект межевания части квартала, сообщает «Толк».

Инициатором проекта стала компания «Строительная инициатива». На данный момент на этой территории стоит недостроенная жилая семиэтажка и частные дома. Компания выкупила участок недостроя еще в 2018 году у обанкротившейся компании «Сибирь Звезда». Другой участок она приобрела у девелопера летом текущего года.

В планах у собственника объединить все соседние участки для дальнейшего строительства многоэтажек с детскими и спортивными площадками.

Примечательно, что неподалеку от этого адреса находится СИЗО.

Напомним, ранее власти и застройщики обсуждали перспективу застройки Потока в Барнауле.