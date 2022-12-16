В морозную ночь на пожаре в Поспелихе спасли человека

Когда спасатели были на место, крыша дома уже горела открытым огнем.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Поздно вечером 15 декабря в Поспелихе произошел пожар. В морозную ночь загорелся бревенчатый дом, сообщили в МЧС.
Когда спасатели были на место, крыша дома уже горела открытым огнем.
–Немедленно было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и поиска возможных пострадавших. В комнате на полу бойцы обнаружили мужчину, он был в сознании, но, скорее всего, успел надышаться, – рассказал Артем Попов, заместитель начальника 88 пожарно-спасательной части.
Через окно пострадавшего вытащили на улицу и передали медикам.
Чтобы потушить деревянный дом, пожарным потрепалась около часа. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.