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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 6:23

Бийчанин нарвал на заброшенном садоводстве одурманивающие кусты и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники полиции изъяли у него пакеты с марихуаной
Вера Березовская
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске завели уголовное дело против 48-летнего мужчины за наркотики. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Бийчанин рассказал правоохранителям, что еще летом нарвал одурманивающие кусты на заброшенном участке одного из садоводств», - рассказали в полиции.

Полицейские изъяли пакеты с наркотическим веществом. Установлено, что мужчина хранил марихуану весом более 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.