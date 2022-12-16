Бийчанин нарвал на заброшенном садоводстве одурманивающие кусты и стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
В Бийске завели уголовное дело против 48-летнего мужчины за наркотики. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
«Бийчанин рассказал правоохранителям, что еще летом нарвал одурманивающие кусты на заброшенном участке одного из садоводств», - рассказали в полиции.
Полицейские изъяли пакеты с наркотическим веществом. Установлено, что мужчина хранил марихуану весом более 500 граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.