Жителям центра в Бийске отключили отопление и горячую воду при морозе -23 градуса

На данный момент специалисты устраняют повреждение
Фото: Олег УКЛАДОВ
16 декабря в центральной части Бийска отключили отопление и горячую воду в 20 жилых домах. Об этом сообщает Telegram-канал «СГК Бийск».
Отключение было вынужденным из-за обнаруженного дефекта проходящей теплосети внутри дома №45 по ул. Красноармейской.
Горячей воды и отопления нет по адресам:
- пер. Коммунарский, 15, 15/а, 17, 19, 21, 23.
- ул. Красноармейская, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47, 49.
- ул. Советская, 42, 48, 50, 52, 52/1, 54, 54А, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64.
На данный момент специалисты устраняют повреждение. Они должны заменить отрезок трубопровода диаметром 150 мм.
Предполагается, что тепло в дома бийчан вернется примерно в 15.20 часов 16 декабря.