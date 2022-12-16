Жителям центра в Бийске отключили отопление и горячую воду при морозе -23 градуса

На данный момент специалисты устраняют повреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

16 декабря в центральной части Бийска отключили отопление и горячую воду в 20 жилых домах. Об этом сообщает Telegram-канал «СГК Бийск».

Отключение было вынужденным из-за обнаруженного дефекта проходящей теплосети внутри дома №45 по ул. Красноармейской.

Горячей воды и отопления нет по адресам:

- пер. Коммунарский, 15, 15/а, 17, 19, 21, 23.

- ул. Красноармейская, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 47, 49.

- ул. Советская, 42, 48, 50, 52, 52/1, 54, 54А, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64.

На данный момент специалисты устраняют повреждение. Они должны заменить отрезок трубопровода диаметром 150 мм.

Предполагается, что тепло в дома бийчан вернется примерно в 15.20 часов 16 декабря.