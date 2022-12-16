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НовостиОбщество16 декабря 2022 2:54

В Барнауле посыпают дороги смесью с солью

За ночь с 15 по 16 декабря дорожники вывезли из города более 5,7 тысяч кубометров снега
Вера Березовская
В Барнауле продолжается уборка улиц от снега

В Барнауле продолжается уборка улиц от снега

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается уборка улиц от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь с 15 по 16 декабря на дороги краевой столицы выводили 130 снегоуборочных машин. Техника работала на улицах Северо-Западная, Малахова, Ляпидевского, 6-я Нагорная, на Змеиногорском и Павловском трактах и других участках. За ночь вывезли более 5,7 тысяч кубометров снега.

- Использовано 39 тонн песчано-соляной смеси с 15% содержанием соли, ПСС с 20% содержанием соли - 31 тонна, отсева - 27,5 тонн, - рассказали в мэрии.

Днем 16 на дорогах города работает 115 машин спецтехники.