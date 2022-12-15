Уголовное дело о травмировании девочки в веревочном парке на Алтае направили в суд

Иллюстративное фото Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В суд направили уголовное дело о травмировании ребенка в веревочном парке Новоалтайска. Предпринимателя из Барнаула обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в Следкоме и прокуратуре края.

По версии следствия, бизнесмен сам изготовил и установил в парке культуры и отдыха Новоалтайска веревочную трассу «Веревкино-Парк». Инструктором на аттракционе работала несовершеннолетняя девушка, плохо осведомленная о правилах эксплуатации и принципах прохождения трассы.

- В июне 2022 года инструктор допустила на трассу 11-летнюю девочку. При прохождении этапа «Тарзанка» она запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. Инструктор не смогла оказать экстренную помощь, потерпевшей потребовалась медпомощь, - рассказали в ведомствах.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ направлено в суд.