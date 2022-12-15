Всего с 5 по 11 декабря в крае зарегистрировано 34,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, по данным на 12 декабря, на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ закрыли три детсада и семь школ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, школы полностью закрыты в Каменском, Ельцовском, Целинном и Первомайском районах, а детские сады - Ельцовском, Усть-Пристанском, Бийском районах. Там из-за болезни отсутствует более 20% детей.

- Частично же закрыты 328 классов в 82-х школах и 327 групп в 152 детсадах, - добавили в ведомстве.

Всего с 5 по 11 декабря в крае зарегистрировано 34,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 28,6% выше предыдущей недели.