Более 70 беженцев из зоны СВО покинули Алтайский край

Еще девять человек прибыли из Херсонской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр соцзащиты края Наталья Оськина в выступлении перед алтайскими депутатами кратко сообщила о ситуации с беженцами из зоны СВО.

По ее словам, регион принял 277 человек, которые вынужденно покинули зону спецоперации. Из них 206 остались в крае, остальные вернулись на родину.

- Еще девять человек прибыли из Херсонской области, ожидается, что приедут еще 17, - уточнила Наталья Оськина.

Она подчеркнула, что всем прибывшим оказывается помощь: с трудоустройством, оформлением документов, устройством детей в детсады и школы и другая.