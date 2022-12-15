Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин освобожден от должности

Александр Михалдыкин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии Барнаула сообщили, что глава Ленинского района Александр Михалдыкин освобожден от должности.

- Решение принял глава города Вячеслав Франк в связи с прекращением с Александром Михалдыкиным трудовых отношений, – сказали в администрации.

На сайте мэрии его фамилия уже не значится в списках руководителей районной администрации.

Отметим, что Михалдыкин работал в мэрии с 2001 года, а в администрации района – с 2008-го. Главой района он стал в январе 2017 года.