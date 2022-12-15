Барнаульцу не понравились маникюр и косички жены, и он решил ее убить

Супруг накинулся на женщину с ножом
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле пьяный мужчина угрожал убийством жене, так как ему не понравился ее внешний вид.
Как сообщили в управление юстиции края, супруги поссорились из-за маникюра и косичек женщины. Муж нанес ей многочисленные повреждения, срезал ножом прядь волос, а потом подставил этот же нож к шее и угрожал убийством.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийства. Подсудимый вину признал в полном объеме. Мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.