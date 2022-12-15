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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 3:33

Барнаульцу не понравились маникюр и косички жены, и он решил ее убить

Мужчина отрезал прядь волос и подставил нож к шее
Александра Сапожкова
Супруг накинулся на женщину с ножом

Супруг накинулся на женщину с ножом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяный мужчина угрожал убийством жене, так как ему не понравился ее внешний вид.

Как сообщили в управление юстиции края, супруги поссорились из-за маникюра и косичек женщины. Муж нанес ей многочисленные повреждения, срезал ножом прядь волос, а потом подставил этот же нож к шее и угрожал убийством.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийства. Подсудимый вину признал в полном объеме. Мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.