Барнаульцу не понравились маникюр и косички жены, и он решил ее убить

Супруг накинулся на женщину с ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пьяный мужчина угрожал убийством жене, так как ему не понравился ее внешний вид.

Как сообщили в управление юстиции края, супруги поссорились из-за маникюра и косичек женщины. Муж нанес ей многочисленные повреждения, срезал ножом прядь волос, а потом подставил этот же нож к шее и угрожал убийством.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийства. Подсудимый вину признал в полном объеме. Мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.