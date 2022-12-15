Полиция опровергла гибель четырех человек при падении автомобиля в озеро Яровое

Инцидент произошел 13 декабря в районе одного из причалов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли гибель людей при падении автомобиля с обрыва в озеро Яровое.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о том, что автомобиль съехал в водоем и перевернулся. При этом погибли четыре человека.

- Информация не соответствует действительности. Легковой автомобиль действительно съехал в водоем и перевернулся на крышу из-за неосмотрительных действий водителя. Но пострадавших нет. В автомобиле не было ни водителя, ни пассажиров, - сказали в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря в районе одного из причалов.