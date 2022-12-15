12 человек, в том числе двух детей, спасли во время пожара в барнаульской 12-этажке

Пожар в 12-этажном жилом доме по ул. Северо-Западная Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 14 декабря в Барнауле в 12-этажном жилом доме по ул. Северо-Западная произошло возгорание. Спасатели вывели 12 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в мусороприемнике в первом подъезде. На месте происшествия работали 16 человек. Пожарные организовали эвакуацию людей с верхних этажей. Из задымленного подъезда по лестнице они вывели 10 взрослых и двух детей.

Отмечается, что пострадавших в этом пожаре нет.