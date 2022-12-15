Рост турпотока в Белокурихе по итогам 2022 года составит всего 3-4%

Больший прирост просто физически невозможно, так как турпоток ограничен местами размещения в санаториях Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Белокурихи ожидают роста турпотока в 2022 году на 3-4% по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил мэр города Константин Базаров.

- Турпоток после пандемии восстановился еще в 2021 году. Итоги этого года мы еще не подводили, но уже точно можно сказать, что 2022-й будет с небольшим приростом, - говорит глава города-курорта.

Он отметил, что особого потенциала на текущий момент нет. Больший прирост просто физически невозможно, так как турпоток ограничен местами размещения в санаториях.

– Новые места появляются, но при этом санатории нацелены на уход с двухместных номеров советского наследия, когда вместе заселяли незнакомых людей. Получается, с одной стороны появляются новые места, а с другой – их становится меньше, - пояснил Константин Базаров.