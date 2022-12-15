Погода в Алтайском крае 15, 16, 17 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 15 декабря в Алтайском крае синоптики прогнозируют морозы до -20…-25 градусов.

- При этом преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь, - передает региональный Гидрометцентр.

В последующие дни морозы ослабнут. 16 декабря температура зафиксируется на отметках -17, -22 градуса (местами -11, -16), а 17 числа станет еще теплее: -15, -20, местами в предгорьях -7, -12.

Ночью 16 и 17 декабря градусники покажут от -21 до -35.