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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:00

Алтайским мобилизованным выплатили больше 1 млрд рублей

Семьям мобилизованных продолжают помогать
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Семьям мобилизованных продолжают помогать

Семьям мобилизованных продолжают помогать

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выплатили уже 1 млрд рублей мобилизованным. Как сообщила министр соцзащиты региона Наталья Оськина в АКЗС, им и их семьям продолжают оказывать всестороннюю поддержку.

Со слов министра, в регионе создали бригады специалистов для работы с семьями мобилизованных. Они устанавливают, в чем нуждается семья, и оформляют социальный паспорт.

Кроме того, наш регион принял 277 человек, которые были вынуждены покинуть зону специальной военной операции: 206 из них остались на Алтае, а другие вернулись к своим местам проживания. Из Херсонской области приехали девять человек, ожидается, что приедут еще 17. Прибывшим помогают оформить документы, получить соцподдержку, устроиться на работу и так далее.