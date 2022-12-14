Жители Алтайского края устали работать в 2022 году

Об усталости заявила большая часть опрошенных Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае провели опрос по поводу успехов в профессиональной сфере в 2022 году. Как пишет сервис «Зарплата.ру», большинство опрошенных заявили, что устали работать в этом году.

87% респондентов заявили, что устали от работы к концу 2022 года. также 72% рассказали, что уходили в этом году в отпуск и отдыхали более трех недель, 50% рассказали о сверхурочной работе.

Почти половина опрошенных положительно отозвались о своем карьером росте, в целом 67% довольны своими профессиональными достижениями. А вот удовлетворенных зарплатой меньше – всего 23%. Больше всего деньгами недовольны те, кто работает более 60 часов в неделю и те, у кого всего 10-20 часов в неделю.