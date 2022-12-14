На Алтае женщина не хотела отдавать долг знакомой и решила от неё избавиться

Дело расследовал следком Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить рецидивистку из Тальменского района. 56-летняя женщина накинулась с ножом на женщину, которой задолжала, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Предварительно установлено, что обвиняемая часто брала продукты у потерпевшей, но деньги за них не возвращала. В октябре односельчанка напомнила ей о задолженности, а неоднократно судимая женщина в нетрезвом состоянии разозлилась, пришла в дом «обидчицы» с ножом и начала угрожать убийством.

- Зайдя в помещение, она начала высказывать хозяйке угрозы убийством, после чего умышленно нанесла ей несколько ножевых ударов в область жизненно важных органов. Дальнейшие противоправные действия обвиняемой были пресечены мужчиной, проживающим по соседству, который выхватил из ее рук орудие преступления, - отметили в следственном управлении.

Потерпевшей вовремя помогли медики, а в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело и уже передали его в суд.