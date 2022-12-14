Опыт Алтайского края в организации записи к врачам высоко оценили в Минздраве

Опыт нашего края предложили распространить в других субъектах РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край отметили в Минздраве РФ по организации записи на прием к врачам. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства, опыт нашего края предложили распространить в других субъектах РФ.

Накануне прошел вебинар «Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения» под руководством Министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на котором выступил и глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, с 2019 года в крае проводится реорганизация возможности записи к врачу и уменьшения очередей.

- Время работы всех поликлиник и поликлинических отделений увеличили - они открыты для пациентов с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Во всех поликлиниках есть кабинеты неотложной помощи. Долю нулевых талонов в крае снизили до 10%, в дальнейшем планируется вовсе от них отказаться, - отметили в Минздраве.

Под первичное посещение отдано 65% талонов, расписание выставляют на две недели и обновляют. В обход регистратуры записываются 69% пациентов.