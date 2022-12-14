Алтайский вертолет с 22 пассажирами попал в ЧП при взлете

ЧП с алтайским вертолетом 14 декабря 2022. Фото: Восточное МСУТ СК России

Следователи и транспортная прокуратура проводят проверки по факту ЧП с вертолетом авиакомпании «Алтайские авиалинии». Как сообщили в пресс-службах Восточного МСУТ СК России и Западно-Сибирской прокуратуры, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно установлено, что 14 декабря в девяти километрах от поселка Каргасок Томской области вертолет Ми-8Т алтайской авиакомпании выруливал с места стоянки. В этот момент рулевой винт столкнулся с наземным обогревателем, из-за чего повредились хвостовой винт и концевая балка вертолета.

ЧП с алтайским вертолетом 14 декабря 2022. Фото: Восточное МСУТ СК России

В момент ЧП на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. Известно, что вертолет должен был совершить вахтовую перерезку по маршруту «Пашня - Верхне-Салатское».

- В результате происшествия никто не пострадал- отметили следователи.

ЧП с алтайским вертолетом 14 декабря 2022. Фото: Восточное МСУТ СК России

Судно отстранили от полета, а всех пассажиров доставили к точке назначения. По факту происшествия следком на транспорте проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), а прокуратура проверяет законодательство о безопасности полетов. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет рухнул в Алтайском крае

Два человека пострадали (подробнее)