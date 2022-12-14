В Барнауле наградили студентку, которая спасла ребенка на пешеходном переходе

В Барнауле наградили студентку Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили студентку Барнаульского кооперативного техникума, которая спасла мальчика. Девушка предотвратила серьезное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

17-летняя студентка Яна Татиева стала героем видеоролика. а кадрах видно, что она идет по пешеходному переходу, мимо навстречу ей бежит мальчик. Две машины увидели пешехода и остановились, а автобус, едущий по другой полосе, не видел стремительно бегущего ребенка и резко набрал скорость.

- Девушка успела схватить его и удержать буквально за секунду до того, как он мог оказаться под колесами автобуса, - рассказали в Госавтоинспекции.

Девушка учится на повара-кондитера. Сотрудники ГИБДД приехали в техникум, вручили ей благодарность, цветы, подарки и благодарственное письмо от руководства УМВД России по Барнаулу.