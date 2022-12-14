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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:43

Глава Минфина прокомментировал возможность передачи алтайских школ на уровень края

Сейчас расходы несут местные бюджеты
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В Алтайском крае обсуждают возможность передачи содержания школ и детских садов на уровень края

В Алтайском крае обсуждают возможность передачи содержания школ и детских садов на уровень края

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обсуждают возможность передачи содержания школ и детских садов на уровень края. В настоящий момент расходы на себя берут местные бюджеты, отмечает «Толк».

Ранее Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, по котором регионы могут забрать у муниципалитетов содержание школ, детских садов и организаций дополнительного образования. Таким образом бюджеты городов и районов Алтая могут опустеть на 12-13 млрд рублей.

- Мы уже слышим возгласы с мест по этому поводу. Кто-то говорит: «Всё, заберите быстрее». Кто-то говорит, что на сам процесс образования это не влияет. А у нас в крае исторически сложились и финансово закреплены эти расходные обязательства, – отметил глава Минфина Данил Ситников.

Инициатива еще будет обсуждаться в Госдуме и Совете Федерации.