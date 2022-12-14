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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:18

В Бийске стремительно растет число заболевших свиным гриппом

В этом году он вытеснил коронавирус
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В этом году он вытеснил коронавирус

В этом году он вытеснил коронавирус

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске увеличивается число зараженных свиным гриппом. Как пишет «Бийский рабочий», врачи уже бьют тревогу, так как он опасен не менее ковида.

Грипп переносят тяжело и дети, и взрослые. Также возможны осложнения. К примеру, у пятилетнего сына жительницы Ирины температура поднялась до 39,9 градусов, и сбить ее самостоятельно не получалось.

- Мы столкнулись с первыми больными буквально неделю назад. Заметили клинические проявления вирусных инфекций у поступающих к нам в отделение, - отметила заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская.

В ближайшее время число заболевших будет продолжать расти, поэтому всем заболевшим важно вовремя начать лечение.