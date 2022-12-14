Морозы с ветром ожидаются на Алтае 14 декабря

Мороз Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем установится морозная и солнечная погода. Как сообщили синоптики Гидрометцентра, дневная температура составит от -21 до -26 градусов.

Осадков не ожидается, утром наблюдается изморозь. Прогнозируется и северный ветер с силой до 12 метров в секунду.

В ГУ МЧС напомнили, что при сильном ветре автомобилистам следует снизить скорость и ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», а также не допускать запотевания лобового стекла и следить за дорогой.