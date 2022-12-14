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НовостиОбщество14 декабря 2022 3:40

Морозы с ветром ожидаются на Алтае 14 декабря

Скорость ветра достигнет до 12 метров в секунду
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мороз

Мороз

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем установится морозная и солнечная погода. Как сообщили синоптики Гидрометцентра, дневная температура составит от -21 до -26 градусов.

Осадков не ожидается, утром наблюдается изморозь. Прогнозируется и северный ветер с силой до 12 метров в секунду.

В ГУ МЧС напомнили, что при сильном ветре автомобилистам следует снизить скорость и ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», а также не допускать запотевания лобового стекла и следить за дорогой.