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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 2:59

Жительница Барнаула зарезала мужа и легла спать

Утром она обнаружила его мертвым
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пойдет под суд за убийство супруга. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, она зарезала мужа и легла спать.

29 сентября этого года женщина выпивала с мужем. В какой-то момент они начали драться, во время ругани представительница слабого пола взяла нож и вонзила в живот супругу.

- После произошедшего обвиняемая пошла спать, а проснувшись, обнаружила, что её 62-летний супруг не подает признаков жизни, - отметили в следкоме.

На допросе она говорила, что не хотела убивать мужа. Дело направлено в суд.