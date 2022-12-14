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НовостиОбщество14 декабря 2022 2:24

Плата за детский сад вырастет до 2,7 тысячи рублей в Барнауле и Бийске

Повышение произойдет в 2023 году
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Детский сад

Детский сад

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле и Бийске с 1 января 2023 года поднимется плата за детский сад. Как сообщили в городских управлениях образования, она вырастет на 700 рублей.

Стоимость присмотра и воспитания детей в детсадах не менялась последние три года. Но фактически расходы на содержание ребенка значительно выросли, сейчас показатель составляет 13,3 тысячи рублей.

Чтобы помочь родителям, назначили компенсацию: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих – 70%.

Напомним, в целом в Алтайском крае поднимается плата за детские сады, сумму муниципалитеты рассчитывают сами, но она не должна превышать 2,7 тысячи рублей.