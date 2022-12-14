В Барнауле прошло открытие нового помещения шахматного клуба

Шахматный клуб Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открылось новое помещение шахматного клуба. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в его реконструкцию вложено 30 млн рублей из краевого бюджета.

Клуб отремонтировали в рамках краевой адресной инвестиционной программы. За семь месяцев помещение привели в порядок и даже добавили новый компьютерный класс для участия в онлайн-турнирах.

На открытии побывал губернатор Алтайского кая Виктор Томенко.

- Этот вид спорта имеет много общего и с искусством, и с творчеством. Я всех вас поздравляю и хочу сказать, что Правительство края будет продолжать поддерживать ваши начинания, вашу работу. Мы вместе будем это делать с депутатским корпусом – Алтайским краевым законодательным собранием. И будем ждать новых наших победителей, новых успехов, – отметил глава региона.

Он добавил, что ранее команда шахматистов успешно выступила на спартакиаде учащихся. Кроме того, он упомянул Викторию Лоскутову, ставшую лучшей среди девушек на чемпионате Европы.