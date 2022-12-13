В Алтайском крае медики массово написали обращение к губернатору

Теперь врачам полагается не более семи дней дополнительного отпуска Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 600 медицинских работников подписали коллективное обращение на имя губернатора Алтайского края. Они недовольным тем, что ТФОМС отказывается оплачивать им льготные отпуска.

Суть в том, что за вредность и опасные условия труда, медикам полагаются дополнительные оплачиваемые отпуска до трех недель, но больше недели никто не дает. Как рассказал «Толку» заведующий реанимацией кардиохирургического профиля краевой клинической больницы Дмитрий Буднев, в августе руководители больниц получили от краевого минздрава письмо «счастья»:

– В нем указано, что использование средств ТФОМС на оплату ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков свыше семи дней является нецелевым расходованием бюджетных средств, - говорит медик.

В некоторых клиниках врачей под угрозой увольнения заставили подписать договоры, в которых говорилось, что их дополнительный отпуск по «вредности» вообще не может превышать пять дней. Устав от безысходности, в своем обращении к губернатору медики заметили, что новые условия могут спровоцировать и без того огромный отток специалистов из региона.

Уже сейчас во многих клиниках сотрудники занимают несколько ставок. Это значит, что они работают в два раза больше, а если им за это не давать дополнительные отпуска, то очень быстро как специалисты, они «выгорят» или вовсе уйдут из профессии. Вариантов развития может быть несколько и чем быстрее разрешится вопрос, тем лучше.