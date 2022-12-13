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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:50

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в регионах Алтая на 30%

В ноябре жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в банке около 400 жилищных кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей

Это на 30% превысило результат за предыдущий месяц. Средний чек составил 2,7 млн рублей. Четверть объема ноябрьских сделок пришлась на программы льготного кредитования.

"В прошлом месяце жители региона более активно приобретали недвижимость в сегменте новостроек, используя для улучшения жилищных условий программы господдержки. Если в октябре на них приходилась пятая часть объема ипотечных сделок, то в ноябре кредиты в рамках льготных программ составили уже более четверти объема выдач. Мы отмечаем, что в декабре популярность кредитов с участием госпрограмм сохраняется. Спрос в этом сегменте поддерживают доступные условия кредитования, сезонные маркетинговые предложения от застройщиков, а также возможное завершение программы ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году", - прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом с января по ноябрь оформили ипотеку около 3,3 тысячи клиентов кредитной организации, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай. Общий объем сделок по итогам 11 месяцев составил 8,8 млрд рублей. В рамках льготных программ клиенты банка в регионе получили более 1 тысячи кредитов на сумму 3,2 млрд рублей.