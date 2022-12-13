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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:15

Мэрия Барнаула закупит 18 новых автобусов

Для этого потребуется 300 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Брифинг в Сибирской медиагруппе

Брифинг в Сибирской медиагруппе

Фото: Виталий БАРАБАШ

В следующем, 2023 году, мэрия Барнаула намерена купить 18 новых автобусов. Подробнее о планах на будущее во время брифинга в Сибирской медиагруппе рассказал глава города Вячеслав Франк.

При этом он подчеркнул, что это не будет отдельное предприятие. Они будут числиться на базе «Горэлектротранса», но их, скажем так, передадут в пользование на проблемные направления.

– Скорее всего, мы их отдадим на проблемные маршруты. Например, у маршрута №10 только 16 единиц транспорта на линии, - привел пример Вячеслав Франк.

Власти города постараются приложить все усилия, чтобы торги прошли уже в первом полугодии. На эти цели потребуется 300 млн рублей.