В Алтайском крае не будут продлевать школьникам зимние каникулы

Часть учащихся перевели на дистант Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока даже не смотря на рост заболеваемости не намерены продлевать школьникам и без того не короткие зимние каникулы.

– На данный момент в регионе не планируется продлевать новогодние каникулы. Этот вопрос будет зависеть от складывающейся эпидобстановки, а также от рекомендаций Роспотребнадзора Алтайского края, - пояснила ситуацию заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына по время онлайн-форума на сайте правительства.

По ее данным на сегодняшний момент почти девять тысяч ребят уже ушли на дистант.