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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:24

В Алтайском крае не будут продлевать школьникам зимние каникулы

На дистанте уже находятся почти девять тысяч ребят
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Часть учащихся перевели на дистант

Часть учащихся перевели на дистант

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока даже не смотря на рост заболеваемости не намерены продлевать школьникам и без того не короткие зимние каникулы.

– На данный момент в регионе не планируется продлевать новогодние каникулы. Этот вопрос будет зависеть от складывающейся эпидобстановки, а также от рекомендаций Роспотребнадзора Алтайского края, - пояснила ситуацию заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына по время онлайн-форума на сайте правительства.

По ее данным на сегодняшний момент почти девять тысяч ребят уже ушли на дистант.