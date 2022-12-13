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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:59

В Алтайском крае открыли все дороги

Проехать могут все виды транспорта
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
С утра из-за метели на дорогах была плохая видимость

С утра из-за метели на дорогах была плохая видимость

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 декабря в Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции по рекомендации Алтайавтодора с ночи перекрыли несколько участков трасс. На текущий момент все они вновь открыты.

– Полностью открыты трассы для проезда всех видов транспорта Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан и Шипуново-Краснощеково-Курья, - сообщают в организации.

Трассы открыты для всех видов транспорта во всех направлениях.