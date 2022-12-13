Экологический проект «Эвалар» стал лучшим на Национальной экологической премии

Компания представила проект, посвященный изучению редких эндемиков Алтая, а также разработке механизмов восстановления популяции краснокнижных лекарственных растений и животных Фото: ЗАО «Эвалар»

Накануне в Москве прошла ежегодная Национальная экологическая премия, учрежденная медиагруппой «Комсомольская правда». Научно-исследовательский проект «Эвалар», посвященный изучению редких эндемиков Алтая, а также разработке механизмов восстановления популяции краснокнижных лекарственных растений и животных региона, стал лучшим в категории «Экорегион». Уникальность проекта в том, что он впервые с 80-х годов прошлого века дает научному сообществу системные данные о состоянии исследуемых видов.

В 2022 году на Премию поступило 148 заявок со всех уголков страны. На первом этапе отбор производился на основе всероссийского голосования, а затем победителей определяли представители Наблюдательного и Экспертного Советов Премии. Всего было 7 номинаций – «Эколидер», «Экоинициатива», «Экопродукт», «Мы в ответе», «Экопредприятие», «Экорегион», «Экотехнология».

Награду «Эвалар» получил за организацию и проведение исследовательского проекта в Горном Алтае, направленного на оценку ареала обитания и популяции краснокнижных растений и животных региона. В 2021-22 годах специалисты «Эвалар», эксперты проекта национального парка «Сайлюгемский», а также ученые Горно-Алтайского государственного университета инициировали и провели масштабные научно-исследовательские работы, итогом которых должен стать большой отчет с рекомендациями по сохранению редких видов флоры и фауны региона. Стороны готовятся презентовать итоги исследований до конца 2022 года.

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула, что Алтай как регион сыграл решающую роль в формировании жизненной стратегии бренда:

- Алтай – место, где была основана компания «Эвалар», поэтому забота об этом регионе, восстановление его природного потенциала – наша социальная миссия. Совместно со специалистами Горно-Алтайского государственного университета мы инициировали две важных для Национального Парка научно-исследовательских работы. Первая направлена на сохранение целебных краснокнижных растений-эндемиков, таких как красная щетка (родиола холодная) и золотой корень (родиола розовая). Эти растения являются не только алтайскими эндемиками, но и уникальными лекарственными растениями, которые используются в фитотерапии. Интересный факт, что протяжении ряда лет агрономы компании «Эвалар» разрабатывали методики агротехники родиолы розовой и научились выращивать ее в культуре. Вторая работа посвящена исследованию ареала обитания редкого алтайского горного барана аргали. Благодаря этим работам сможем сохранить и приумножить численность этих редких краснокнижных растений и животных, которые являются визитной карточной Алтая.

Директор Национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов подчеркнул, что проведенные исследовательские работы дают уникальную картину трансформаций биогеоценоза региона за последние 40 лет:

- Проводившиеся исследования во многом уникальны – ресурсоведческие работы по родиолам и другим видам лекарственных растений в Горном Алтае активно велись в 70-80–е годы прошлого столетия, а на некоторых участках они проводились впервые. Наши исследования полезны как с практической, так и теоретической точек зрения, на основании результатов которых можно планировать и проводить природоохранные и восстановительные мероприятия не только этих видов лекарственной флоры, но и всего биогеоценоза территории парка.